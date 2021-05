Amministrative | Paragone | ' Mi candiderò sindaco a Milano'

(Di giovedì 20 maggio 2021) L'esponente di Italexit, ex Cinquestelle, annuncia la sua candidatura per il capoluogo lombardo. 'Non è vero che il centro vince' ha detto ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Amministrative Paragone

San Marco in Lamis

L'esponente di Italexit, ex Cinquestelle, annuncia la sua candidatura per il capoluogo lombardo. 'Non è vero che il centro vince' ha detto ...Letta fa iltra Roma e Parigi: "La nostra Capitale non ambisce più ad avere un ruolo di ... Ma è evidente che questepotevano aiutare a fare passi avanti più solidi. Ora bisogna ...www.rignanonews.com. Manca la “Politica”, quella con la “P” maiuscola, a San Marco in Lamis. Lo dimostra ancora una volta l’individualismo che corre sfrenato in questa o quella formazione, civica o pa ...Manca la “Politica”, quella con la “P” maiuscola, a San Marco in Lamis. Lo dimostra ancora una volta l’individualismo che corre sfrenato in questa o ...