Chi è Caterina Bertone | ospite nel pomeriggio a Oggi è un altro giorno

Leggi su ck12

(Di mercoledì 19 maggio 2021) , in onda su Rai 1? Conosciamola meglio.La prima pietra cast (Getty Images)Ne “Il paradiso delle signore” interpreta il ruolo di Beatrice Conti, un personaggio tosto come lo ha definito lei stessa. Ma chi è? Qual è la sua storia professionale? Quando si decide che il proprio futuro sarà la recitazione, contemporaneamente si sceglie in quale ambito potrà meglio attuarsi. Per, da subito, non vi è stato alcun dubbio. Il Teatro. Leggi anche -> Roberto Farnesi, chi è il protagonista di Il Paradiso delle Signore Dopo la scelta immediata, è necessario iniziare a studiare per calcolare al meglio le tavole impegnative del palcoscenico. European School for the Art of the Actor, la Guildhall School of Music and Drama e la ...