Prefetto Bergamo | “Mi appello al senso di responsabilità dei bergamaschi in caso di vittoria domani”

(Di martedì 18 maggio 2021) “Mialdidei, che fino adesso hanno dimostrato di averne, a tutela della propria salute e di quella altri”. E’ l’lanciato oggi, al termine della riunione del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, daldiEnrico Ricci, in vista della finalissima di Coppa Italia disera a Reggio-Emilia, dove l’Atalanta incontrerà la Juve. Il timore è che, indidei nerazzurri, il centro dipossa riempirsi di nerazzurri in festa. Motivo per cui la Prefettura dioggi ha deciso di potenziare la presenza delle forze dell’ordine nel centro die ai caselli autostradali della ...

E' questo l'appello lanciato da Enrico Ricci ,di, in seguito alla riunione del Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica e in vista della finalissima di Coppa Italia di domani ...Coronavirus, mercoledì 19 maggio saranno intensificati i controlli delle forze dell'ordine per evitare assembramenti in occasione della partita Atalanta - Juve. Appello del"al senso di responsabilità dei bergamaschi, a tutela della salute di tutti". Richiamo alla prudenza anche da sindaco, presidente della Provincia e società ...“Mi appello al senso di responsabilità dei bergamaschi, che fino adesso hanno dimostrato di averne, a tutela della propria salute e di quella altri”. E’ questo l’appello lanciato da Enrico Ricci, pref ..."Mi appello al senso di responsabilità dei bergamaschi, che fino adesso hanno dimostrato di averne, a tutela della propria salute e di quella altri. Motivo per cui la Prefettura ...