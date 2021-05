La nuova sfida di Draghi è riformare il paese fregandosene dell'opzione Salvini fuori dal governo (Di martedì 18 maggio 2021) Whatever it can o whatever it takes? Le parole consegnate a Repubblica da Matteo Salvini sulle riforme che in questo governo non si dovranno fare hanno riportato al centro del dibattito politico una domanda importante alla quale già si può provare a dare una risposta. La domanda è politologica, ed è dunque scivolosa, ma è una domanda con la quale occorre confrontarsi per provare a disegnare una cornice utile a orientarsi nei prossimi mesi della legislatura: Matteo Salvini vuole staccare la spina a questo governo? E se sì, quando lo farà? La risposta che proviamo ad azzardare alla prima domanda è che sì, Matteo Salvini ha eccome intenzione di staccare la spina a questo governo e la sua fretta di eliminare il prima possibile ogni restrizione alle libertà imposta ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 18 maggio 2021) Whatever it can o whatever it takes? Le parole consegnate a Repubblica da Matteosulle riforme che in questonon si dovranno fare hanno riportato al centro del dibattito politico una domanda importante alla quale già si può provare a dare una risposta. La domanda è politologica, ed è dunque scivolosa, ma è una domanda con la quale occorre confrontarsi per provare a disegnare una cornice utile a orientarsi nei prossimi mesia legislatura: Matteovuole staccare la spina a questo? E se sì, quando lo farà? La risposta che proviamo ad azzardare alla prima domanda è che sì, Matteoha eccome intenzione di staccare la spina a questoe la sua fretta di eliminare il prima possibile ogni restrizione alle libertà imposta ...

Ultime Notizie dalla rete : nuova sfida Via il coprifuoco per Toti e Zaia ...una nuova partnership. AT&T ha annunciato l'accordo per la fusione di WarnerMedia e Discovery, un'operazione da 43 miliardi di dollari che farà nascere un gigante dello streaming che lancerà la sfida ...

"Diario di prigionia" di Pell: un martirio che ci spetta La Nuova Bussola Quotidiana ha seguito passo dopo passo l'evoluzione del caso, non facendo mistero ... Definisce 'una sfida' per sé stesso perdonare 'chi ha distrutto la mia reputazione sui media'. ...

Genova, porto a impatto zero. La nuova sfida di Renzo Piano Il Secolo XIX Isola dei famosi, Andrea Cerioli è il nuovo Brontolo? Il post della trasmissione fa ridere tutti Polemiche su polemiche. Inizia e finisce così la puntata per il naufrago Andrea Cerioli. la fame si fa sentire ed il carattere comincia a demergere e per Andrea questo non gli gioca a ...

Warner e Discovery a nozze nasce il colosso anti-Netflix Entra nel vivo il risiko miliardario del settore streaming e intrattenimento negli Stati Uniti, con una manovra che sottintende il grande fermento per un business dai margini di crescita importanti. D ...

