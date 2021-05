Covid, si cambia: coprifuoco dalle 23, cancellato dal 21 giugno. Recovery: fondi a rischio slittamento (Di martedì 18 maggio 2021) Dovrebbero entrare in vigore mercoledì 19 maggio le nuove misure del decreto Covid del Governo Draghi. Il coprifuoco dovrebbe slittare alle 23 ed essere definitivamente abolito dal 21 giugno. Sul fronte del Recovery plan l’Unione europea è col fiato sospeso: i Paesi recalcitranti all’approvazione dei fondi europei, come la Finlandia, rischiano di ritardare tutto. Oggi 18 maggio la decisione di Helsinki. Più libertà la sera Il divieto di spostamenti dovuti a motivi diversi da quelli di lavoro, necessità o salute, attualmente previsto dalle ore 22 alle 5, sarà ridotto di un’ora. Resterà valido dalle 23 alle 5. A partire dal 7 giugno, sarà valido dalle 24 alle 5. Il premier Draghi ha ricordato, durante il Cdm, che il programma sarà ... Leggi su velvetmag (Di martedì 18 maggio 2021) Dovrebbero entrare in vigore mercoledì 19 maggio le nuove misure del decretodel Governo Draghi. Ildovrebbe slittare alle 23 ed essere definitivamente abolito dal 21. Sul fronte delplan l’Unione europea è col fiato sospeso: i Paesi recalcitranti all’approvazione deieuropei, come la Finlandia, rischiano di ritardare tutto. Oggi 18 maggio la decisione di Helsinki. Più libertà la sera Il divieto di spostamenti dovuti a motivi diversi da quelli di lavoro, necessità o salute, attualmente previstoore 22 alle 5, sarà ridotto di un’ora. Resterà valido23 alle 5. A partire dal 7, sarà valido24 alle 5. Il premier Draghi ha ricordato, durante il Cdm, che il programma sarà ...

