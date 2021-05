Coprifuoco Italia | Andreoni | “Cautela | presto per toglierlo”

(Di lunedì 17 maggio 2021) (Adnkronos) – “La situazione inè differente rispetto agli Usa e al Regno Unito. Non abbiamo ancora vaccinato i più giovani” e “per questo rimango cauto sulla riduzione del: capisco che si andrà verso uno spostamento dell’orario, ma non dobbiamo eliminarlo. Il virus circola ed è ancora”. Lo sottolinea all’Adnkronos Salute Massimo, direttore scientifico della Societàna di malattie infettive e tropicali (Simit) e primario di Infettivologia al Policlinico Tor Vergata di Roma. Oggi la cabina di regia del Governo deciderà infatti sul cambio di passo sul, con possibile spostamento alle 23 o a mezzanotte. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

In spiaggia senza mascherina ? 'Se la distanza di sicurezza - che è la cosa principale - è rispettata, è chiaro che questa protezione all'aperto può essere allentata'. A spiegarlo è stato Walter ..."Innon si capisce perché in questo momento non ci si fidi dei vaccini", afferma l'immunologa ad Agorà su Rai3. "Si continuano ad applicare misure assurde sui vaccinati, tipo i tamponi o la ...La Cabina di regia del governo che discuterà di allentamento del coprifuoco e riaperture attività si svolgerà alle 16 di oggi a Palazzo Chigi ..."Il coprifuoco vale per tutti, ma è soprattutto indirizzato alla fascia di popolazione più giovane - ricorda Andreoni - Serve per evitare assembramenti notturni dovuti alla movida che, proprio in quel ...