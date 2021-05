Casirate, per salvare una cornacchia cade nella vasca dei liquami: ritrovato senza vita (Di lunedì 17 maggio 2021) Si sarebbe sporto per salvare una cornacchia in difficoltà, quando ha perso l’equilibrio ed è finito nella vasca dei liquami. È questa la dinamica della tragedia di domenica a Casirate d’Adda, dove Mario Locatelli, agricoltore di 76 anni, ha perso la vita. È successo alla cascina Cazzulani, al confine con Cassano d’Adda e la provincia milanese. La caduta risalirebbe al pomeriggio, ma solo in serata alcuni parenti dell’uomo, celibe, non vedendolo rientrare per cena si sono accorti della sua assenza e hanno lanciato l’allarme. Sul posto sono arrivati i carabinieri del comando di Treviglio e i vigili del fuoco, che cercando in zona hanno notato il cappello dell’uomo nella vasca dei liquami, profonda quasi ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 17 maggio 2021) Si sarebbe sporto perunain difficoltà, quando ha perso l’equilibrio ed è finitodei. È questa la dinamica della tragedia di domenica ad’Adda, dove Mario Locatelli, agricoltore di 76 anni, ha perso la. È successo alla cascina Cazzulani, al confine con Cassano d’Adda e la provincia milanese. La caduta risalirebbe al pomeriggio, ma solo in serata alcuni parenti dell’uomo, celibe, non vedendolo rientrare per cena si sono accorti della sua ase hanno lanciato l’allarme. Sul posto sono arrivati i carabinieri del comando di Treviglio e i vigili del fuoco, che cercando in zona hanno notato il cappello dell’uomodei, profonda quasi ...

