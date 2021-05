Allegri - Real | è la volta buona Juve in fila | ma c' è la possibilità Zizou

Advertising

forumJuventus : TS: 'Gattuso in pole come nuovo allenatore della Juve. Allegri verso il Real Madrid con Zidane che punta la Francia… - SkySport : Allegri è il prescelto per sostituire Zidane al Real Madrid - CB_Ignoranza : Massimiliano Allegri ha avuto un incontro con il Real Madrid questa settimana. [@FabrizioRomano] #Allegri… - silvio_____45 : RT @TheCalippOne: Madonna Adani una vita di umiliazioni, il Fantozzi del calcio. Non vedo l'ora di vedere Allegri col sorriso a 36 denti co… - Oldaa98 : RT @CB_Ignoranza: Massimiliano Allegri ha avuto un incontro con il Real Madrid questa settimana. [@FabrizioRomano] #Allegri #RealMadrid ht… -

Ultime Notizie dalla rete : Allegri Real

E' vero che nel frattempoha detto no a qualcuno, non sarebbe andato poco convinto o per strappare un ingaggio. Abbonati a G+ a partire da solo 1,99 al mese, prezzo bloccato PER SEMPRE! Cosa ......Eleonora Trotta per 'il Messaggero' Tanti movimenti, incastri e ritorni. Con diversi allenatori top ancora in ballo, nei giorni in cui Zidane valuta l'addio - per la seconda volta - al...Per la panchina del Real Madrid, al momento, è corsa a due. Se, come tutto lascia sembrare, Zinedine Zidane lascerà i Blancos a ...Che abbia voglia di andare nuovamente al Max, non ci sono dubbi. Il secondo anno sabbatico, che sta per completarsi, è stato insopportabile. Allegri non sapeva che concedersi una piccola pausa, dopo g ...