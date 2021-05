Meloni agli italiani all’estero: «I nostri giovani costretti ad andare via mentre la sinistra fa entrare gli immigrati» (Di sabato 15 maggio 2021) «Per noi l’Italia esiste anche oltre i confini nazionali. Ovunque c’è un italiano c’è l’Italia. Voi italiani all’estero rappresentate una ricchezza straordinaria e i vostri successi, personali e di comunità, sono motivo d’orgoglio. Siete dei fantastici Ambasciatori dell’Italia, della nostra cultura, della nostra lingua e della nostra identità». Lo si legge nella lettera inviata dal presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni all’iniziativa Italiaoltreconfini. Promozione e tutela di una Identità, la due giorni di Fratelli d’Italia, dedicata alle comunità italiane in Nord America e Sud America. Italiaoltreconfini, l’iniziativa di Fratelli d’Italia E poi ancora. «Purtroppo, in questi anni abbiamo assistito a una nuova ondata di emigrazione. Sono soprattutto giovani, in maggioranza diplomati e laureati, che scelgono di ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 15 maggio 2021) «Per noi l’Italia esiste anche oltre i confini nazionali. Ovunque c’è un italiano c’è l’Italia. Voirappresentate una ricchezza straordinaria e i vostri successi, personali e di comunità, sono motivo d’orgoglio. Siete dei fantastici Ambasciatori dell’Italia, della nostra cultura, della nostra lingua e della nostra identità». Lo si legge nella lettera inviata dal presidente di Fratelli d’Italia Giorgiaall’iniziativa Italiaoltreconfini. Promozione e tutela di una Identità, la due giorni di Fratelli d’Italia, dedicata alle comunità italiane in Nord America e Sud America. Italiaoltreconfini, l’iniziativa di Fratelli d’Italia E poi ancora. «Purtroppo, in questi anni abbiamo assistito a una nuova ondata di emigrazione. Sono soprattutto, in maggioranza diplomati e laureati, che scelgono di ...

