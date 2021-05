Covid, porta il figlio a scuola incurante della quarantena: interviene la Polizia (Di sabato 15 maggio 2021) Una pattuglia della Polizia è intervenuta presso l’Istituto Comprensivo Statale di Miramare, in seguito alla segnalazione del personale dipendente, in merito ad un genitore in escandescenza a seguito del rifiuto da parte del personale scolastico di far entrare il figlio a scuola. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 15 maggio 2021) Una pattugliaè intervenuta presso l’Istituto Comprensivo Statale di Miramare, in seguito alla segnalazione del personale dipendente, in merito ad un genitore in escandescenza a seguito del rifiuto da parte del personale scolastico di far entrare il. L'articolo .

