Serie A: gli arbitri della 37^ giornata, Abisso per il Napoli. Fischietto esperto per Juventus-Inter (Di venerdì 14 maggio 2021) Tutte le designazioni arbitrali della 37^ giornata di Serie A, la penultima in calendario. Sarà l’arbitro Calvarese a dirigere la sfida dell’Allianz Stadium Juventus-Inter. Per Fiorentina-Napoli è stato designato Abisso. Designazioni molto attese, dato che la prossima giornata di campionato potrebbe essere veramente decisiva per la corsa Champions League, con Juventus, Milan e Napoli a giocarsi la qualificazione. Ecco i direttori di gara della 37^ giornata di Serie A BENEVENTO – CROTONE h. 15.00 GIACOMELLI LIBERTI – LO CICERO IV: FOURNEAU VAR: DI BELLO AVAR: DE MEO FIORENTINA – Napoli h. 12.30 Abisso TEGONI – MONDIN IV: SACCHI VAR: ... Leggi su napolipiu (Di venerdì 14 maggio 2021) Tutte le designazioni arbitrali37^diA, la penultima in calendario. Sarà l’arbitro Calvarese a dirigere la sfida dell’Allianz Stadium. Per Fiorentina-è stato designato. Designazioni molto attese, dato che la prossimadi campionato potrebbe essere veramente decisiva per la corsa Champions League, con, Milan ea giocarsi la qualificazione. Ecco i direttori di gara37^diA BENEVENTO – CROTONE h. 15.00 GIACOMELLI LIBERTI – LO CICERO IV: FOURNEAU VAR: DI BELLO AVAR: DE MEO FIORENTINA –h. 12.30TEGONI – MONDIN IV: SACCHI VAR: ...

Advertising

MediasetPlay : Da Can Yaman a Özge Gürel, chi sono gli interpreti della nuova serie in arrivo su Mediaset Play Infinity e su Canal… - wireditalia : La tragedia del un bambino di sei anni precipitato in un pozzo, tenne incollata l'Italia alla tv e per gli spettato… - Eurosport_IT : Come i nerazzurri, anche i bianconeri hanno chiesto ai giocatori di posticipare alcune mensilità ???? #Juventus |… - 0766news_TripTv : ?? Hockey in line, una vittoria ed una sconfitta per gli Snipers VR3 di serie C ???? Leggi l'articolo ??… - Cuorenero17 : RT @TereTWT: Mio zio, 75enne, vaccinato con Pfizer, due dosi tra febbraio e marzo ha fatto il sierologico l'altro giorno: non ha sviluppato… -