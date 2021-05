Salvini prosciolto, nessun processo per il caso Gregoretti a Catania (Di venerdì 14 maggio 2021) Oggi la decisione. La procura aveva chiesto il proscioglimento per l’ex ministro che invece è già stato rinviato a giudizio per l’analoga vicenda della nave Ong Open Arms Leggi su corriere (Di venerdì 14 maggio 2021) Oggi la decisione. La procura aveva chiesto il proscioglimento per l’ex ministro che invece è già stato rinviato a giudizio per l’analoga vicenda della nave Ong Open Arms

