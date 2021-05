Rt Italia, il monitoraggio settimanale conferma il lieve calo, nessuna regione rischio alto. Bene negli ospedali (Di venerdì 14 maggio 2021) Sicuramente incoraggianti i nuovi dati relativi all’indice Rt nel Paese che, oggi confermano – seppure lento – il proseguo del calo. Dai primi ‘numeri’ trapelati dalla Cabina di regia (ancora in svolgimento), è emerso che oggi siamo a 0,86, rispetto allo 0,89 registrato esattamente una settimana fa. Dunque, rimarcano dall’Iss e dal ministero della Salute, “questa settimana continua il calo nell’incidenza settimanale, che scende a 103 per 100.000 abitanti (3-9 maggio 2021), contro i 127 per 100mila abitanti registrati nella settimana dal 26 aprile al 2 maggio”. Rt Italia: l’incidenza è ancora lontana dai 50 per 100mila per il contenimento dei nuovi casi Da segnalare, secondo la bozza, che “La campagna vaccinale progredisce sempre più velocemente, ma l’incidenza resta elevata e ancora lontana da livelli ... Leggi su italiasera (Di venerdì 14 maggio 2021) Sicuramente incoraggianti i nuovi dati relativi all’indice Rt nel Paese che, oggino – seppure lento – il proseguo del. Dai primi ‘numeri’ trapelati dalla Cabina di regia (ancora in svolgimento), è emerso che oggi siamo a 0,86, rispetto allo 0,89 registrato esattamente una settimana fa. Dunque, rimarcano dall’Iss e dal ministero della Salute, “questa settimana continua ilnell’incidenza, che scende a 103 per 100.000 abitanti (3-9 maggio 2021), contro i 127 per 100mila abitanti registrati nella settimana dal 26 aprile al 2 maggio”. Rt: l’incidenza è ancora lontana dai 50 per 100mila per il contenimento dei nuovi casi Da segnalare, secondo la bozza, che “La campagna vaccinale progredisce sempre più velocemente, ma l’incidenza resta elevata e ancora lontana da livelli ...

