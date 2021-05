Quando riaprono sale giochi | scommesse e slot? La situazione aggiornata per aprile e maggio

(Di venerdì 14 maggio 2021) “Sono sospese le attività dibingo e casinò, anche se svolte all’interno di locali adibiti ad attività differente”. Questa è l’ultima indicazione del governo per quanto concerne lein Italia. Il decreto attualmente in corso scadrà il 6con i membri del governo che stanno già discutendo su cosa inserire nei prossimi provvedimenti per contenere la pandemia. TUTTO CHIUSO ANCHE AD, LA DECISIONE DI DRAGHI...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Quando riaprono

Money.it

Nelle prossime ore,sarà pubblicato il report di monitoraggio di Iss e Ministero della ... In zona gialla inoltre i musei; eventi e spettacoli possono avere un pubblico (con numeri ...In tutta la Grecia i museioggi, mentre è già possibile, dai primi di maggio, mangiare o ...di Pfizer genera risposte anticorpali tre volte e mezzo più grandi nelle persone più anziane...Il Governo Draghi sta valutando nuovi cambiamenti per contrastare l'emergenza Coronavirus: scopri tutti i dettagli ...Perché una mostra di bonsai? La scelta è dettata da ciò che essi simboleggiano: la forza e la bellezza delle piccole cose. La tecnica bonsai, nata in Cina e modificata in Giappone, è legata a quello c ...