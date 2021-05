Giovedì sera al Teatro Comunale Fusco il ritorno del pubblico in sala (Di venerdì 14 maggio 2021) «E’ meraviglioso riappropriarsi del senso della normalità, rimettere in moto la vita, i neuroni e le sinapsi: viva la cultura!», «Tornare a vivere, ascoltare la musica, incontrare la gente, stare con le amiche, in una sola parola “rinascere”!». Sono alcune delle emozioni raccolte all’ingresso del Teatro Comunale Fusco. In programma il Concerto giallo-Omaggio a Milva. «L’applauso del pubblico è il più bel suono che potessimo ascoltare questa sera!». Fabiano Marti, vicesindaco e assessore alla Cultura del Comune di Taranto, sintetizza in una battuta il ritorno a Teatro degli spettatori. Centotrenta in tutto, questo il numero previsto dalle norme in materia sanitaria imposte dalla pandemia (quattrocentocinquanta posti a sedere). Giovedì ... Leggi su tarantinitime (Di venerdì 14 maggio 2021) «E’ meraviglioso riappropriarsi del senso della normalità, rimettere in moto la vita, i neuroni e le sinapsi: viva la cultura!», «Tornare a vivere, ascoltare la musica, incontrare la gente, stare con le amiche, in una sola parola “rinascere”!». Sono alcune delle emozioni raccolte all’ingresso del. In programma il Concerto giallo-Omaggio a Milva. «L’applauso delè il più bel suono che potessimo ascoltare questa!». Fabiano Marti, vicesindaco e assessore alla Cultura del Comune di Taranto, sintetizza in una battuta ildegli spettatori. Centotrenta in tutto, questo il numero previsto dalle norme in materia sanitaria imposte dalla pandemia (quattrocentocinquanta posti a sedere)....

elenaricci1491 : «Tornare in platea è come rinascere», le prime emozioni della gente. Il vicesindaco Fabiano Marti e il maestro Pier… - TarantiniTime : «Tornare in platea è come rinascere», le prime emozioni della gente. Il vicesindaco Fabiano Marti e il maestro Pier… - krudesky : RT @ilpost: Giovedì sera l’esercito israeliano ha annunciato di avere iniziato ad attaccare la Striscia di Gaza anche via terra, con l’arti… - MonacoTribuneIT : Giovedì sera, l’AS Monaco ha confermato il suo posto in finale nella Coppa di Francia, aggiudicandosi la vittoria c… - aism_genova : Anche ieri sera, come tutti i giovedì di maggio, la trasmissione sportiva Tutti In Campo ci ospita per promuovere G… -

Ultime Notizie dalla rete : Giovedì sera Mogliano, nuovo accesso al parco di Villa Longobardi da Via De Gasperi 14.5.2021 - Nella tarda serata di giovedì sera, in Consiglio Comunale è stato approvato il punto all'ordine del giorno riguardante l'acquisizione dell'area privata necessaria alla realizzazione del nuovo accesso al Parco di Villa ...

Meteo, le previsioni di sabato 15 maggio: temporali nel Triveneto e al Sud, migliora domenica Temperature massime intorno ai 21 gradi, sotto la media del periodo, ma nell'Artico russo giovedì sono stati registrati 27 °C. Sabato il tempo risulterà più instabile sul Triveneto dove potranno ...

Principio di incendio a Venezia giovedì sera La Voce di Venezia 14.5.2021 - Nella tarda serata di, in Consiglio Comunale è stato approvato il punto all'ordine del giorno riguardante l'acquisizione dell'area privata necessaria alla realizzazione del nuovo accesso al Parco di Villa ...Temperature massime intorno ai 21 gradi, sotto la media del periodo, ma nell'Artico russosono stati registrati 27 °C. Sabato il tempo risulterà più instabile sul Triveneto dove potranno ...