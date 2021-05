Piero Angela riceve onorificenza da Sergio Mattarella | ecco di cosa si tratta

Advertising

RobertoBurioni : Complimenti a Piero Angela, che ha fatto appassionare alla scienza diverse generazioni di italiani (me compreso). - chetempochefa : 'Sono contento che Mattarella abbia pensato a me, mi sento parte del servizio pubblico e perciò sento vicino anche… - SkyTG24 : Il Presidente della Repubblica, Sergio #Mattarella, ha ricevuto oggi al Quirinale #PieroAngela al quale ha conferit… - enricadaurizio : @chetempochefa Meritatissimo Onoreficenza al grande Piero Angela!! ???????? - Str4lf : RT @bad_scientists: GRAZIE, PIERO. Il Presidente della Repubblica ha conferito la Gran Croce al merito a Piero Angela. A quella croce si a… -

Ultime Notizie dalla rete : Piero Angela

Scene di finzione si alternato a testimonianze vissute del cancro, con testimonial quali, Massimo Di Maio, segretario nazionale Associazione Italiana di Oncologia Medica (Aiom) e ...... tra gli altri, i bolognesi Kepler - 452, Archivio Zeta, Francesca Mazza eMalfitano, il ... e un omaggio aSanti nel quinto anniversario della morte, a cura di Humus."Non so se me lo auguro per lui, di certo me lo augurerei per noi, è un presidente di grande levatura e io ho un debole per Sergio Mattarella". Dopo Piero Angela anche Geppi Cucc ...Finirà sotto la mannaia della prescrizione il processo al giornalista Paolo Gianlorenzo , ex direttore del quotidiano L’Opinione di ...