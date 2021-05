Lotito cerca acquirenti per la Salernitana: stabilita la cifra di vendita della società (Di martedì 11 maggio 2021) Smaltita la festa per la promozione in Serie A, in casa Salernitana è già tempo di pensare al futuro e la questione più immediata è quella legata al futuro societario. Le norme federali impediscono a due società presenti nel medesimo campionato di avere la stessa proprietà, in questo caso il patron anche della Lazio, Claudio Lotito. L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport ha analizzato quella che potrebbe essere la valutazione della società granata. La cifra dovrebbe aggirarsi tra i 40 e in 50 milioni di euro, ovvero quanto investito nei suoi dieci anni di gestione in Campania. Leggi su spazionapoli (Di martedì 11 maggio 2021) Smaltita la festa per la promozione in Serie A, in casaè già tempo di pensare al futuro e la questione più immediata è quella legata al futuro societario. Le norme federali impediscono a duepresenti nel medesimo campionato di avere la stessa proprietà, in questo caso il patron ancheLazio, Claudio. L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport ha analizzato quella che potrebbe essere la valutazionegranata. Ladovrebbe aggirarsi tra i 40 e in 50 milioni di euro, ovvero quanto investito nei suoi dieci anni di gestione in Campania.

