Il silenzio sulla rivincita della Lombardia

(Di martedì 11 maggio 2021) Guardacaso, oggi che laè la locomotiva d'Italia in quanto a vaccini, i detrattori sono spariti. Dileguati. Vaccinati gli over 70 e una buona maggioranza degli over 60, insi sono registrate 500 mila prenotazioni per gli over 50 in due giorni: un allungo formidabile, ben al di sopra di ogni aspettativa. Siamo addirittura oltre i target fissati dal generale Figliuolo. Non dico assegnare una medaglia al valore, ma forse sarebbe opportuno sottolinearlo. Ma questo, incredibilmente, non fa notizia. Nessuno ne parla. Lafa parlare di sé solo quando inciampa: se si rialza, e stacca il gruppo, allora meglio voltarsi dall'altra parte. Ricordate? Quando si trattava di sbattere la regione sul banco degli imputati (e colpe ce ne sono state), si è formata una fila chilometrica di politici, intellettuali, giornalisti e ...