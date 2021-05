Meghan Markle, fatti da parte. La vera star della famiglia sarà Harry (Di domenica 9 maggio 2021) Tutti si aspettavano che l’ex attrice Meghan Markle una volta tornata in California avrebbe fatto di tutto per tornare a recitare. Finora non è successo. In questi mesi la duchessa, col marito Harry, si è «limitata» a firmare un contratto milionario con Netflix (oltre a quello con Spotify) che non pare preveda un suo ritorno sul set. E in attesa di dare alla luce la seconda figlia si è dedicata alla scrittura del suo primo libro per bambini («The Bench», in vendita dall’8 giugno). Leggi su vanityfair (Di domenica 9 maggio 2021) Tutti si aspettavano che l’ex attrice Meghan Markle una volta tornata in California avrebbe fatto di tutto per tornare a recitare. Finora non è successo. In questi mesi la duchessa, col marito Harry, si è «limitata» a firmare un contratto milionario con Netflix (oltre a quello con Spotify) che non pare preveda un suo ritorno sul set. E in attesa di dare alla luce la seconda figlia si è dedicata alla scrittura del suo primo libro per bambini («The Bench», in vendita dall’8 giugno).

