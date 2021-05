"Fare il comico è peggio che fare il giornalista o il politico". Chiacchiere con Michela Giraud (Di domenica 9 maggio 2021) Il ritornello che ci cantiamo tutte, tra amiche, fa così: “Mignottone pazzo, quel mignottone pazzo, se la tua dignità è finita già, con un mignottone pazzo te la restituirà”. Sta bene su tutto, sempre. Quando ci raccontiamo com’è finita con quello là, quanto odiamo un collega, cosa ci ha detto un commesso stronzo della Coop, quello che non manca mai di chiederci se siamo affamate mentre paghiamo il conto della spesa, quando ci proviamo un vestito. Cantiamo scatenatissime e poi un po’ ci pentiamo, ci sentiamo volgari, ci contraiamo, e poi lo cantiamo di nuovo. E ridiamo moltissimo e attacchiamo con “Sono una fregna, una vera fregna con l’ukulele che va al Pigneto e mangia il cous cous”. Sono le canzoncine che Michela Giraud, attrice e stand up comedian, ha portato a “LOL – chi ride è fuori”, il programma comico andato in onda su ... Leggi su ilfoglio (Di domenica 9 maggio 2021) Il ritornello che ci cantiamo tutte, tra amiche, fa così: “Mignottone pazzo, quel mignottone pazzo, se la tua dignità è finita già, con un mignottone pazzo te la restituirà”. Sta bene su tutto, sempre. Quando ci raccontiamo com’è finita con quello là, quanto odiamo un collega, cosa ci ha detto un commesso stronzo della Coop, quello che non manca mai di chiederci se siamo affamate mentre paghiamo il conto della spesa, quando ci proviamo un vestito. Cantiamo scatenatissime e poi un po’ ci pentiamo, ci sentiamo volgari, ci contraiamo, e poi lo cantiamo di nuovo. E ridiamo moltissimo e attacchiamo con “Sono una fregna, una vera fregna con l’ukulele che va al Pigneto e mangia il cous cous”. Sono le canzoncine che, attrice e stand up comedian, ha portato a “LOL – chi ride è fuori”, il programmaandato in onda su ...

