Un posto al sole anticipazioni: Pietro Abbate, lo vedremo a lungo e "non potrà essere amato fino alla fine" (Di sabato 8 maggio 2021) È un po' il ruolo-chiave della primavera di Un posto al sole: spuntato fuori praticamente dal nulla, Pietro Abbate ha portato nella soap partenopea di Rai 3 un grande desiderio di vendetta e soprattutto un passato misterioso che pian piano sta venendo alla luce. Nei giorni scorsi, il settimanale Telepiù ha pubblicato un'interessante intervista con Simon Grechi (l'attore che presta il volto a Pietro), il quale ha sottolineato che il suo personaggio "è cresciuto con un rancore verso Ferri che gli ha dato la benzina per arrivare dov'è arrivato".

