Iva Zanicchi con la mano gonfia | come sta adesso dopo la puntura di vespa

(Di sabato 8 maggio 2021) Ivadurante la puntata di ieri sera de L’Isola dei Famosi è stata costretta a lasciare a metà la diretta perché febbricitante in seguito ad unadi. “Dato che ho un po’ di febbre preferisco andare a casa. Mi ha punto una, mi si èta la. Non è niente di grave, però il medico mi ha detto che forse è meglio passare al pronto soccorso. Se non è troppo tardi torno, sennò ci vediamo lunedì“. La cantante però non è più tornata in trasmissione da Ilary Blasi e oggi FanPage l’ha contattata e si è fatto dare degli aggiornamenti a riguardo. “Fanpage.it apprende di condizioni serene e senza grandi preoccupazioni, essendosi trattato di una banale reazione allergica. “Prendi questa, zingara” è diventato più complicato del previsto”. E ...

Parpiglia : Un abbraccio fortissimo a @iva_zanicchi ?????????? - Pinguin47837455 : RT @Parpiglia: Un abbraccio fortissimo a @iva_zanicchi ?????????? - Maril26842911 : @Parpiglia @iva_zanicchi Povera ??Fa malissimo. Mi è successo la settimana scorsa ?? - fseviareggio : RT @Parpiglia: Un abbraccio fortissimo a @iva_zanicchi ?????????? - AnniniEmanuela : @Parpiglia @iva_zanicchi Come sta iva -

Infine,sarà in studio per commentare il suo attuale impegno in tv ma anche quelle delle sue lunghe 'di lunga data' che stanno invadendo la tv.Isola dei Famosi 2021, nella puntata di ieri 7 maggio,è dovuta correre via e abbandonare lo studio tv. Febbre e un gonfiore anomalo alla mano, i sintomi. Attimi di paura per la conduttrice che prima ha cercato di scherzarci su, poi ha ...L'opinionista Iva Zanicchi si è vista costretta a lasciare la 15° puntata de L'isola dei famosi 2021: ecco cosa è accaduto alla cantante.Ancora guai all’Isola dei Famosi. Dopo il ritiro di 5 naufraghi, un altro concorrente torna a far parlare di sé per problemi di salute: Andrea Cerioli. Durante la puntata andata in onda su Canale 5 ie ...