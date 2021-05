Inter - Sampdoria 0 - 0, la diretta. Fischio d'inizio a San Siro (Di sabato 8 maggio 2021) L'Inter già campione d'Italia affronta la Sampdoria che sta chiudendo in bellezza un buon campionato. Nel match d'andata, giocato al Ferraris, successo della Doria che è stata l'ultima squadra a ... Leggi su leggo (Di sabato 8 maggio 2021) L'già campione d'Italia affronta lache sta chiudendo in bellezza un buon campionato. Nel match d'andata, giocato al Ferraris, successo della Doria che è stata l'ultima squadra a ...

Advertising

Inter : ?? | INTER-SAMPDORIA 3-2 2004/05 ?? Una rimonta storica firmata da _____ ?? ?? 88' ? ... ?? 91' ? ... ?? 94' ? ...… - sampdoria : ?? | PASSERELLA La #Sampdoria al completo tributa un applauso all' @Inter campione d'Italia ???? all'ingresso in camp… - Inter : ?? | COMUNICATO Il messaggio del Club in vista di #InterSampdoria ?? - AntoninoHetfiel : @sampdoria @Inter Dei SIGNORI. Siete stati dei SIGNORI - deporcdieu : @sampdoria @Inter Samp da sempre squadra di signori, non vi smentite mai -