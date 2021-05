Chiesa riemerge dalle acque In Messico la siccità svela un mistero architettonico e non solo

Leggi su periodicoitaliano

(Di venerdì 7 maggio 2021) Un tempio segreto, vecchio 200 anni,che l’avevano inghiottito 43 anni fa. Era il centro di un’allegra e vivace cittadina che è stata evacuata per le conseguenze della costruzione di una diga nel lago. Ora che laha fatto drasticamente diminuire il livello del lago Purisma che lo custodiva, il tempio si erge in tutta la sua maestosità e bellezza., una piaga da un risvolto positivo Il tempio della Vergine di Dolores è riemerso dall’acqua per graziarci di un evento più unico che raro. Benché le cause della sua epifania siano tragiche, Guanajuato inè afflitta da una preoccupante, è grande l’ammirazione per questo ritrovamento storico. Il tempiodopo 43 anni passati sotto il ...