Campania, 16 spiagge sono da bollino nero: gli esiti delle analisi Arparc. L’elenco completo (Di giovedì 6 maggio 2021) Manca poco all’estate e la voglia di tornare in spiaggia per farsi un bagno al mare si fa sempre più forte. Ma non tutte le acque, apparentemente cristalline, sono da bandiera blu. In Campania, infatti, 16 acque di balneazione su 328 sono L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di giovedì 6 maggio 2021) Manca poco all’estate e la voglia di tornare in spiaggia per farsi un bagno al mare si fa sempre più forte. Ma non tutte le acque, apparentemente cristalline,da bandiera blu. In, infatti, 16 acque di balneazione su 328L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

takimc : Tutti al mare in Campania: le 10 spiagge più belle della regione - Peppe_FN : I casi rispetto a ieri in Campania sono +52 Ieri 1.898 oggi 1.950 -11 ricoverati,0 in T.I,1.729 guariti,+220 in I.D… -