“Sex And The City” | arriva new entry nel cast del reboot

(Di mercoledì 5 maggio 2021) Uno stratagemma per sostituire Samantha Novità importanti per ildi “Sex And The”. La serie infatti, come annunciato nei mesi scorsi tornerà con nuovi episodi, prodotti dalla Hbo Max (la stessa che distribuirà anche ildi “Gossip Girl”. Come rispauto, inoltre non ci sarà uno dei personaggi storici ovvero quello di Samantha Jones, interpretato da Kim Cattrall che non si è resa disponibile per partecipare alla nuova serie anche per alcuni problemi di natura personale con Sarah Jessica Parker. I produttori hanno così deciso di introdurre nuovi personaggi, ben sei: un buon stratagemma per andare a colpare il vuoto lasciato dall’esilarante bionda. Accanto a Charlotte, Miranda e Carrie, verranno introdotte tre donne che saranno solo delle semplici presente non fisse e altre, tre, invece, che svolgeranno un ruolo ...