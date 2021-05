Pagelle Chelsea Real Madrid | Havertz infermabile | flop Ramos e Miltao

(Di mercoledì 5 maggio 2021) I top ee i voti ai protagonisti del match valido per il ritorno delle semifinali di Champions League 2020/21:Ledei protagonisti del match tra, valido per il ritorno delle semifinali di Champions League 2020/2021. TOP: Kante: Militao VOTI(3-4-2-1): Mendy 7; Christensen 6, Thiago Silva 7, Rüdiger 7; Azpilicueta 6 (89? James ng), Kanté 7.5, Jorginho 6.5, Chilwell 6; Mount 7.5 (89? Ziyech ng.),7.5; Werner 7 (66? Pulisic 7).(3-5-2): Courtois 6; Militao 5, Sergio5, Nacho 5; Vinicius 6 (64? Asensio 5.5), Modric 6, Casemiro 5 (77? ...

TuttoMercatoWeb : Le pagelle del Chelsea - Kanté monumentale, Werner trascinatore. E Jorginho è super - sportface2016 : #ChelseaRealMadrid: le PAGELLE e i VOTI del match #Ucl #ChampionsLeague - infoitsport : Pagelle Real Madrid Chelsea: polmone Kante, Benzema cecchino - VOTI - OdeonZ__ : Real Madrid-Chelsea, le pagelle. Stavolta Vinicius delude: 5,5. Kante corre per quattro: 7,5… - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: Real Madrid-Chelsea, le pagelle della Gazzetta #ChampionsLeague -

Ultime Notizie dalla rete : Pagelle Chelsea

I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per il ritorno delle semifinali di Champions League 2020/21:Real Madrid Ledei protagonisti del match trae Real Madrid, valido per il ritorno delle semifinali di Champions League 2020/2021. TOP: Kante FLOP: Militao VOTI Al ...Sportface.it seguirà la sfida con aggiornamenti in tempo reale,e highlights al termine. I DIFFIDATI DELI DIFFIDATI DEL REAL MADRID I TELECRONISTI LE QUALIFICATE TABELLONE ...Chelsea-Real Madrid: i VOTI, le PAGELLE, il TABELLINO, le AMMONIZIONI e i GOL del match valevole per il ritorno delle semifinali della Champions League ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.57 Il Chelsea va in finale di Champions League contro il Manchester City, partita che ha visto vincere la difesa e la velocità dei suoi offensivi con Werne ...