Luana morta sul lavoro, 2 indagati. Nel mirino una saracinesca protettiva (Di mercoledì 5 maggio 2021) Si stanno concentrando su una saracinesca protettiva rimossa le indagini della procura di Prato che ha aperto un fascicolo per la morte di Luana D’Orazio, la 22enne operaia di Agliana (Pistoia) morta lunedì mattina 3 maggio risucchiata da un macchinario in una fabbrica tessile di Oste, nel comune di Montemurlo (Prato). Per i reati di omicidio colposo con rimozione o omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro, a causa delle violazioni delle norme per la sicurezza, sono stati iscritti nel registro degli indagati la titolare dell’azienda e il responsabile della manutenzione dei macchinari dell’impresa. L’iscrizione da parte del pubblico ministero Vincenzo Nitti si è resa necessaria affinché i due indagati possano nominare un loro consulente per ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 5 maggio 2021) Si stanno concentrando su unarimossa le indagini della procura di Prato che ha aperto un fascicolo per la morte diD’Orazio, la 22enne operaia di Agliana (Pistoia)lunedì mattina 3 maggio risucchiata da un macchinario in una fabbrica tessile di Oste, nel comune di Montemurlo (Prato). Per i reati di omicidio colposo con rimozione o omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul, a causa delle violazioni delle norme per la sicurezza, sono stati iscritti nel registro deglila titolare dell’azienda e il responsabile della manutenzione dei macchinari dell’impresa. L’iscrizione da parte del pubblico ministero Vincenzo Nitti si è resa necessaria affinché i duepossano nominare un loro consulente per ...

