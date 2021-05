Masters 1000 Madrid: va a Berrettini il derby azzurro di secondo turno (Di martedì 4 maggio 2021) Matteo Berrettini infila la quinta vittoria consecutiva e si prende gli ottavi di finale del Masters 1000 di Madrid. Il giocatore romano ha avuto la meglio in due facili set nel derby tutto italiano contro Fabio Fognini. Ora per Matteo, al prossimo turno, ci sarà uno tra Delbonis e Ramos-Vinolas. Berrettini doma un Fognini abbastanza scarico Sembra un Berrettini decisamente ispirato quello visto questo pomeriggio sui campi della Caja Magica. L’ azzurro, dopo il titolo vinto in Serbia, ha messo a segno la quinta vittoria consecutiva. Nulla ha potuto un Fognini apparso troppo arrendevole per pensare di fare partita pari con questo Matteo. Il ligure non è sembrato in partita sin dall’inizio ed il 6-3 6-4 finale rimediato in 1h e 20 ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 4 maggio 2021) Matteoinfila la quinta vittoria consecutiva e si prende gli ottavi di finale deldi. Il giocatore romano ha avuto la meglio in due facili set neltutto italiano contro Fabio Fognini. Ora per Matteo, al prossimo, ci sarà uno tra Delbonis e Ramos-Vinolas.doma un Fognini abbastanza scarico Sembra undecisamente ispirato quello visto questo pomeriggio sui campi della Caja Magica. L’, dopo il titolo vinto in Serbia, ha messo a segno la quinta vittoria consecutiva. Nulla ha potuto un Fognini apparso troppo arrendevole per pensare di fare partita pari con questo Matteo. Il ligure non è sembrato in partita sin dall’inizio ed il 6-3 6-4 finale rimediato in 1h e 20 ...

WeAreTennisITA : Jannik #Sinner avanti al Masters 1000 di #Madrid dopo il ritiro di Guido Pella: 6-2, 4-4 in favore dell'italiano fi… - zazoomblog : LIVE – Berrettini-Fognini 6-3 0-1 Masters 1000 Madrid 2021: RISULTATO in DIRETTA - #Berrettini-Fognini #Masters… - Dtti_digitale : Dal 9 al 16 maggio, in diretta su Sky il meglio del tennis mondiale maschile con la 78esima edizione degli Internaz… - TennisWorldit : Le parole di Jannik Sinner dopo l'esordio vincente nel Masters 1000 di Madrid - sportface2016 : Masters 1000 #Madrid 2021: come e quando seguire la sfida tra #Sinner e #Popyrin -