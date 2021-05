Chiara Maci: le mie «Cortesie in famiglia» (Di lunedì 3 maggio 2021) Chiara Maci è in tv per mostrarci tutto il bello dei pranzi tra «congiunti»: il programma è Cortesie in famiglia, in onda dal lunedì al venerdì alle 20.20 su Real Time, che è appena cominciato ma è già record di ascolti. Per girarlo Chiara si è rimessa in viaggio con Enzo Miccio, maestro di stile e di buone maniere, e insieme sono entrati nelle case di decine di famiglie italiane: hanno condiviso pranzi e cene di figlie che hanno sfidato mamme, di mariti che hanno sfidato mogli ma anche di sorelle (culinariamente) agguerrite contro fratelli, e poi gli hanno dato un voto per – rispettivamente – la cucina e l’accoglienza, a cui in ogni puntata si è aggiunto quello di una «guest star»: l’attrice e speaker radiofonica Barbara Foria, l’attrice, regista e conduttrice Michela Andreozzi e il comico Ciro Priello dei The Jackal. Leggi su vanityfair (Di lunedì 3 maggio 2021) Chiara Maci è in tv per mostrarci tutto il bello dei pranzi tra «congiunti»: il programma è Cortesie in famiglia, in onda dal lunedì al venerdì alle 20.20 su Real Time, che è appena cominciato ma è già record di ascolti. Per girarlo Chiara si è rimessa in viaggio con Enzo Miccio, maestro di stile e di buone maniere, e insieme sono entrati nelle case di decine di famiglie italiane: hanno condiviso pranzi e cene di figlie che hanno sfidato mamme, di mariti che hanno sfidato mogli ma anche di sorelle (culinariamente) agguerrite contro fratelli, e poi gli hanno dato un voto per – rispettivamente – la cucina e l’accoglienza, a cui in ogni puntata si è aggiunto quello di una «guest star»: l’attrice e speaker radiofonica Barbara Foria, l’attrice, regista e conduttrice Michela Andreozzi e il comico Ciro Priello dei The Jackal.

