Sondaggi politici elettorali oggi 2 maggio 2021: Pd a un punto dalla Lega, Meloni supera i 5 Stelle (Di domenica 2 maggio 2021) Sondaggi politici elettorali oggi 2 maggio 2021 Sondaggi politici elettorali – Il gap tra Pd e Lega si è ridotto a solo un punto. Lo rivela l'ultimo Sondaggio di Nando Pagnoncelli pubblicato sul Corriere della Sera, con il quale il presidente di Ipsos analizza l'andamento dei consensi nel mese di aprile appena trascorso. Il partito di Matteo Salvini resta il primo per gradimento degli italiani, ma in questo mese ha perso ben lo 0,6%, attestandosi al 21,9%. Il Pd, al contrario, cresce proprio dello 0,6%, confermando il secondo posto, con il 20,9% dei consensi. Un punto esatto in meno rispetto al Carroccio. Una distanza minima e impensabile fino a soli pochi mesi ...

