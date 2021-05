Udinese-Juventus, Pirlo: “Le voci non mi influenzano, sono concentrato sul mio lavoro” (Di sabato 1 maggio 2021) “L’Udinese è una squadra fisica composta da giocatori con grandi qualità tecniche. Prendono pochi gol, si difendono bene e hanno un’organizzazione precisa. Sarà una partita difficile”. Il tecnico della Juventus Andrea Pirlo è intervenuto nella conferenza stampa della vigilia della sfida contro l’Udinese, in programma domani alle ore 18 e valida per la 34esima giornata della Serie A 2020/2021. Su Ronaldo: “Sta bene, è sereno. Giocherà insieme a Dybala perché Morata ieri ha avuto un problema al polpaccio e valuteremo oggi le sue condizioni”. Il figlio del tecnico bianconero nei giorni scorsi si è sfogato sui social per i continui insulti ricevuti: “Mio figlio? So cosa significa essere un personaggio pubblico. Questi insulti da parte della gente che si nasconde dietro a una tastiera non sono una novità. ... Leggi su sportface (Di sabato 1 maggio 2021) “L’è una squadra fisica composta da giocatori con grandi qualità tecniche. Prendono pochi gol, si difendono bene e hanno un’organizzazione precisa. Sarà una partita difficile”. Il tecnico dellaAndreaè intervenuto nella conferenza stampa della vigilia della sfida contro l’, in programma domani alle ore 18 e valida per la 34esima giornata della Serie A 2020/2021. Su Ronaldo: “Sta bene, è sereno. Giocherà insieme a Dybala perché Morata ieri ha avuto un problema al polpaccio e valuteremo oggi le sue condizioni”. Il figlio del tecnico bianconero nei giorni scorsi si è sfogato sui social per i continui insulti ricevuti: “Mio figlio? So cosa significa essere un personaggio pubblico. Questi insulti da parte della gente che si nasconde dietro a una tastiera nonuna novità. ...

