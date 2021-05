Punto di primo soccorso a Barga: l'amministrazione chiarisce (Di sabato 1 maggio 2021) L'amministrazione comunale di Barga, guidata dal primo cittadino Caterina Campani, risponde al gruppo consiliare di minoranza "Progetto Comune" sul Punto di primo soccorso a Barga. "Come ... Leggi su lagazzettadelserchio (Di sabato 1 maggio 2021) L'comunale di, guidata dalcittadino Caterina Campani, risponde al gruppo consiliare di minoranza "Progetto Comune" suldi. "Come ...

AmiciUfficiale : L'energia e la carica di Aka7Even NOW con il suo nuovo inedito 'Loca'! Sarà suo il primo punto? #Amici20 - AmiciUfficiale : Prima sfida on stage e Tancredi risponde a Sangiovanni con 'Serenata rap'! Dareste a lui il primo punto? #Amici20 - AmiciUfficiale : Stile, ironia e portamento per Alessandro che apre la terza partita con 'Les bourgeois'! È suo il vostro primo punt… - LEBBY4EVER : RT @fattoquotidiano: Sondaggi, Draghi: -4 punti in un mese. Quasi tutti i leader di partito in calo, Conte compreso (ma resta primo). Il Pd… - AgostinoBianchi : @antoluigi54 @mariolavia a questo punto è bene che gli elettori di sinistra votino Calenda già al primo turno -