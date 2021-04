Verso Brescia-Spal: le parole di Rastelli (Di venerdì 30 aprile 2021) Alla vigilia di Brescia-Spal, che si giocherà sabato 1 maggio alle ore 14, ha parlato Massimo Rastelli. Il tecnico della Spal si è soffermato sulla sosta appena conclusa e sulla validità dell’avversario, il Brescia di Pep Clotet, lanciato Verso i playoff come i ferraresi. Pre Brescia-Spal, cosa ha detto Massimo Rastelli? Sulla sosta “La sosta ci ha permesso di lavorare sugli aspetti nei quali la squadra deve crescere e migliorare, ma ho visto intensità e impegno da parte di tutti: è stato un lavoro proficuo che mi auguro di vedere domani in campo. Abbiamo gli indisponibili, speravamo di recuperarli ma così non è stato. Non so però dare tempistiche circa la loro ripresa: abbiamo quindi lavorato su più situazioni, tanto sono ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 30 aprile 2021) Alla vigilia di, che si giocherà sabato 1 maggio alle ore 14, ha parlato Massimo. Il tecnico dellasi è soffermato sulla sosta appena conclusa e sulla validità dell’avversario, ildi Pep Clotet, lanciatoi playoff come i ferraresi. Pre, cosa ha detto Massimo? Sulla sosta “La sosta ci ha permesso di lavorare sugli aspetti nei quali la squadra deve crescere e migliorare, ma ho visto intensità e impegno da parte di tutti: è stato un lavoro proficuo che mi auguro di vedere domani in campo. Abbiamo gli indisponibili, speravamo di recuperarli ma così non è stato. Non so però dare tempistiche circa la loro ripresa: abbiamo quindi lavorato su più situazioni, tanto sono ...

tabellamercatob : Ieri #Calciomercato #SerieB #brescia: verso una soluzione del 'caso-Pandolfi' Accordo con #Turris e il giocatore pe… - Hysterie_Nya : e poi c'è brescia, dove gli insulti sono prettamente in dialetto perchè sì. 'Encület' regina indiscussa. (e per il… - tabellamercatob : #Calciomercato #SerieB #brescia: verso una soluzione del 'caso-Pandolfi' Accordo con la #Turris e con il giocatore… - FrancescaCrave5 : @laura_pierpaoli @aineli0 @ItCandem Eh avran sentito Adc o ufficio stampa o la nonnina? Sa mai che le dica taci com… - psb_original : Brescia, da domani squadra in ritiro verso la sfida contro la Spal #SerieB -