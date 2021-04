Verissimo | Anna Tatangelo fa una rivelazione incredibile | cosa ha detto la cantante

(Di venerdì 30 aprile 2021), ospite di Silvia Toffanin asi sbilancia sul suo prossimo futuro: dichiarazione a sorpresa Domani pomeriggio, sull’emittente televisiva di Canale 5 andrà in onda il programma di… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Verissimo Anna

Tatangelo ospite atorna a parlare Gigi D'Alessio: 'Sono andata contro tutti' Domani andrà in onda una nuova puntata di. Tanti gli ospiti che verranno intervistati da Silvia ...Ospite diTatangelo ha parlato della lunga relazione con Gigi D'Alessio e della propria volontà di allargare la famiglia: ecco quello che ha detto in merito ad un eventuale secondo figlio La ...Anna Tatangelo a Verissimo: la rivelazione a Silvia Toffanin. Anna Tatangelo sarà quindi tra i grandi ospiti della nuova puntata di Verissimo, attesi in onda nell’appuntamento ...Anna Tatangelo ha ammesso che quella da Gigi D’Alessio, padre di suo figlio Andrea, è stata una “separazione lunga e sofferta”.