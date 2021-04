La mossa di Cdp per la rete unica: ok all’offerta per la maggioranza di Open Fiber. Balzo in borsa di Telecom (Di venerdì 30 aprile 2021) Cassa Depositi e Prestiti è pronta a conquistare il controllo della società della fibra Open Fiber. E si prepara a portare avanti il progetto della rete unica che piace tanto all’ex monopolista Telecom Italia. Non senza il rischio di essere bacchettata da Bruxelles. Il braccio finanziario dello Stato ha infatti dato mandato alla controllata Cdp equity di comprare il 10% di Open Fiber dall’Enel. Il gruppo guidato da Fabrizio Palermo, proprietario del 50% di Open Fiber, salirà al 60% del capitale della società della fibra, mentre l’Enel dovrebbe uscire dalla partita cedendo il restante 40% al fondo australiano Macquarie e intascando almeno 2,65 miliardi. La notizia ha immediatamente messo le ali ai piedi al titolo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 30 aprile 2021) Cassa Depositi e Prestiti è pronta a conquistare il controllo della società della fibra. E si prepara a portare avanti il progetto dellache piace tanto all’ex monopolistaItalia. Non senza il rischio di essere bacchettata da Bruxelles. Il braccio finanziario dello Stato ha infatti dato mandato alla controllata Cdp equity di comprare il 10% didall’Enel. Il gruppo guidato da Fabrizio Palermo, proprietario del 50% di, salirà al 60% del capitale della società della fibra, mentre l’Enel dovrebbe uscire dalla partita cedendo il restante 40% al fondo australiano Macquarie e intascando almeno 2,65 miliardi. La notizia ha immediatamente messo le ali ai piedi al titolo ...

Advertising

fattoquotidiano : La mossa di Cdp per la rete unica: ok all’offerta per la maggioranza di Open Fiber. Balzo in borsa di Telecom - infoiteconomia : Cdp, doppio via libera al riassetto Open Fiber e alla nuova mossa su Autostrade -