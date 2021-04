Halo Infinite tra Xbox e PC: dettagli su crossplay, matchmaking e anticheat – Notizia – Xbox OneVideogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di venerdì 30 aprile 2021) Altri dettagli sul Multiplayer di Halo Infinite arrivano dall’update di aprile da parte di 343 Industries, che spiegano qualcosa sul crossplay, il matchmaking e altro.. Halo Infinite sarà il primo capitolo della serie sviluppato tenendo in mente fin dall’inizio una versione PC, che avrà dunque caratteristiche specifiche ma dovrà interfacciarsi perfettamente con le versioni Xbox Series XS e Xbox One, offrendo da una parte soluzioni specifiche e dall’altra assicurando il crossplay, un matchmaking equilibrato e un efficace sistema anticheat. La comunicazione tra giocatori è assicurata dal supporto per diversi sistemi come ... Leggi su helpmetech (Di venerdì 30 aprile 2021) Altrisuldiarrivano dall’update di aprile da parte di 343 Industries, che spiegano qualcosa sul, ile altro..sarà il primo capitolo della serie sviluppato tenendo in mente fin dall’inizio una versione PC, che avrà dunque caratteristiche specifiche ma dovrà interfacciarsi perfettamente con le versioniSeries XS eOne, offrendo da una parte soluzioni specifiche e dall’altra assicurando il, unequilibrato e un efficace sistema. La comunicazione tra giocatori è assicurata dal supporto per diversi sistemi come ...

Advertising

GamePlayFusi : @RpgBox77 E torno a ripetere: è mai possibile che per il lancio, c'era solo quella versione demmerda di halo infini… - GamingToday4 : Halo Infinite tra Xbox e PC: dettagli su crossplay, matchmaking e anticheat - GameXperienceIT : Halo Infinite: 343 Industries conferma il lancio della Beta il prima possibile - infoitscienza : Halo Infinite, nuove immagini in ultrawide e dettagli sulla versione PC – Notizia – Xbox OneVideogiochi per PC e co… - Asgard_Hydra : Halo Infinite, nuove immagini in ultrawide e dettagli sulla versione PC - -