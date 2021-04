Joe Biden prepara la super stangata fiscale sui ricchi. Il solito vizietto della sinistra che si vendica… (Di giovedì 29 aprile 2021) Joe Biden prepara una stangata fiscale. In sostanza, una super patrimoniale che andrebbe a colpire, nel classico stile della sinistra, i più ricchi e le società. «L’America è di nuovo in movimento». È il messaggio lanciato con toni altisonanti dal presidente dem nel suo primo discorso davanti al Congresso. Biden ha tracciato il bilancio dei suoi primi 100 giorni alla Casa Bianca e ha illustrato la sua visione per il futuro. Affiancato da due donne, la vice presidente Kamala Harris e la speaker della Camera Nancy Pelosi, Biden ha presentato il suo piano di spesa da 4 trilioni di dollari per ricostruire l’America. Un progetto destinato però ad incontrare la dura opposizione dei Repubblicani e di gran ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 29 aprile 2021) Joeuna. In sostanza, unapatrimoniale che andrebbe a colpire, nel classico stile, i piùe le società. «L’America è di nuovo in movimento». È il messaggio lanciato con toni altisonanti dal presidente dem nel suo primo discorso davanti al Congresso.ha tracciato il bilancio dei suoi primi 100 giorni alla Casa Bianca e ha illustrato la sua visione per il futuro. Affiancato da due donne, la vice presidente Kamala Harris e la speakerCamera Nancy Pelosi,ha presentato il suo piano di spesa da 4 trilioni di dollari per ricostruire l’America. Un progetto destinato però ad incontrare la dura opposizione dei Repubblicani e di gran ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Gli Usa svoltano, allentando l'uso delle mascherine all'aperto per le persone pienamente vaccinate. Joe Biden può q… - ilpost : Il primo discorso di Joe Biden al Congresso - ilpost : Joe Biden ha riconosciuto il genocidio degli armeni - mariasole813 : RT @NFratoianni: Più tasse per chi guadagna oltre un milione di dollari, da destinare a classe media e meno abbiente. Annuncio di Joe #Bid… - Solib38631000 : RT @NFratoianni: Più tasse per chi guadagna oltre un milione di dollari, da destinare a classe media e meno abbiente. Annuncio di Joe #Bid… -