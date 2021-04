Euronext compra Borsa Italiana | a Bergamo il data center

(Di giovedì 29 aprile 2021)ha completato l'acquisizione didal London Stock Exchange per un controvalore di 4.444 milioni di euro e contestualmente Cdp Equity e Intesa Sanpaolo entrano a far parte degli "...

ha dichiarato Stéphane Boujnah, ceo e presidente del consiglio di gestione di. In occasione dell'annuncioa reso noto che trasferirà da Londra a Bergamo il data center del gruppo, ...ha dichiarato Stéphane Boujnah, ceo e presidente del consiglio di gestione di. In occasione dell'annuncioa reso noto che trasferirà da Londra a Bergamo il data center del gruppo, ...Euronext ha completato l'acquisizione di Borsa Italiana dal London Stock Exchange per un controvalore di 4. (ANSA) ...Euronext compra Borsa Italiana e sposta il data center da Londra a Bergamo. Chiusa l'operazione per un corrispettivo finale di 4,44 miliardi di euro ...