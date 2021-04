Covid: Crisanti indagato per diffamazione sanità veneta (Di giovedì 29 aprile 2021) Il microbiologo Andrea Crisanti è indagato dalla Procura di Padova dopo una segnalazione di Azienda Zero, il braccio operativo della Regione, secondo la quale le critiche dello scienziato al sistema ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 29 aprile 2021) Il microbiologo Andreadalla Procura di Padova dopo una segnalazione di Azienda Zero, il braccio operativo della Regione, secondo la quale le critiche dello scienziato al sistema ...

