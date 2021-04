Mauro Romano, chiesta l'archiviazione per l'ex barbiere accusato di averlo rapito (Di mercoledì 28 aprile 2021) Secondo la Procura di Lecce non ci sono elementi per sostenere il coinvolgimento dell'uomo nel rapimento del bambino, scomparso nel nulla il 21 giugno 1977 a Racale. La famiglia non si è ... Leggi su today (Di mercoledì 28 aprile 2021) Secondo la Procura di Lecce non ci sono elementi per sostenere il coinvolgimento dell'uomo nel rapimento del bambino, scomparso nel nulla il 21 giugno 1977 a Racale. La famiglia non si è ...

