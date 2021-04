Ilary Blasi | 40 anni di bellezza very hot

(Di mercoledì 28 aprile 2021) Con i suoi grandi occhi azzurro cielo, le sopracciglia folte e ben disegnate, la chioma bionda da sempre portata lunga, Ilary Blasi ha molto a che vedere con l’immaginario della principessa delle favole. Bellissima lo è sempre stata, come dimostrano i primi spot televisivi registrati a metà anni Ottanta, nei quali Ilary, piccola e ancora più bionda, recitava per i più svariati marchi, da Olio Cuore (accanto a Mariangela Melato) a Galbusera. Ora che la conduttrice romana sta per spegnere 40 candeline, con compleanno il 28 aprile, abbiamo deciso di scoprire quali sono i suoi segreti beauty. Anche se ci pare di capire che il primo risieda nell’amore smisurato del “suo” Francesco Totti e dei loro tre splendidi figli.

Manuela Ferrera è rifatta. La naufraga dell 'Isola dei Famosi ha le protesi al sedere. La conferma è arrivata dopo la dodicesima puntata del reality show di. Da pochi giorni in Honduras la Ferrera è già dimagrita parecchio e così il segno delle protesi è più che mai evidente. E a Pomeriggio 5 , Biagio D'Anelli , ex del Grande Fratello ed ex ...Secondo le indiscrezioni la sorella di Belen si sarebbe opposta alla partecipazione di Ignazio al reality condotto daproprio a causa della sua gelosia. E sempre tra le pagine del ...E' andata in onda un'altra puntata de L'Isola dei famosi condotta da Ilary Blasi che si sta rivelando molto adatta a questo ruolo perché sa come bacchettare ma anche elogiare i suoi naufraghi. Ilary B ...