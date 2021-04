Fenomeno PG Esports | Il bello sta arrivando

(Di mercoledì 28 aprile 2021) Gli sport elettronici sono diventati ormai un vero e propriodi massa anche in Italia, basti pensare che ogni giorno 466.000 persone nel nostro paese seguono un evento esport (i cosiddetti ...

Gli sport elettronici sono diventati ormai un vero e propriodi massa anche in Italia, basti pensare che ogni giorno 466.000 persone nel nostro paese seguono un evento esport (i cosiddetti avid fan), dato in crescita del 33%. Nonostante il bacino di ...Sorpassare gli 1.5 miliardi di Dollari : è questa la stima di alcuni report che cercano di dare un volume al futuro giro d'affari del mondo del gaming e degliche negli ultimi anni ha saputo saggiamente trasformarsi da una nicchia vivace e super settorializzata ad un'enorme nuova forma di intrattenimento che spopola ormai in tutto il mondo.Pier Luigi Parnofiello, fondatore e amministratore delegato di PG, svela strategie e obiettivi del gaming competitivo ...1.5 miliardi di dollari: è questa la stima di alcuni report che cercano di dare un volume al futuro giro d'affari del mondo del gaming ...