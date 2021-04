Roma, Dzeko: 'Manchester favorito, ma non dobbiamo avere paura' (Di martedì 27 aprile 2021) Roma - Manca sempre meno all'atteso match di Europa League, la Roma di Paulo Fonseca giovedì sera si gioca la stagione nella semifinale d'andata contro il Manchester United. Da ieri la squadra ha ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 27 aprile 2021)- Manca sempre meno all'atteso match di Europa League, ladi Paulo Fonseca giovedì sera si gioca la stagione nella semifinale d'andata contro ilUnited. Da ieri la squadra ha ...

Advertising

OfficialASRoma : ??? “Per me sarà una partita speciale. Fino a qualche anno fa per me era un derby, stavolta affronterò il Manchester… - CinqueNews : Roma, Dzeko: «Manchester United favorito, ma tutto è possibile» - Claudio93118992 : Allison Karsdop Mancini Smalling Ibanez Spinazzola DDR Ninja Strootman Miki Zaniolo Dzeko. Scusa @aleaus81 ce ne so… - MassimoChiaram7 : RT @AnsaRomaLazio: E.League: Roma; Dzeko 'non dobbiamo avere paura dello United'. Attaccante bosniaco 'Loro favoriti, ma tutto è possibile'… - ansa_lazio : E.League: Roma; Dzeko 'non dobbiamo avere paura dello United' -