Le pensioni stravolte | spunta il doppio assegno

(Di martedì 27 aprile 2021) Per il presidente dell’Inps, occorrerebbe stabilire una durata minima delle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti nell’arco della vita lavorativa

L'idea è di prevedere l'uscita anticipata per lesolo per la quota contributiva a 62 - 63 anni di età e 20 anni di contribuzione, mentre la parte restante, relativa alla quota retributiva, ...Per il presidente dell’Inps, occorrerebbe stabilire una durata minima delle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti nell’arco della vita lavorativa ...