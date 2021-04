“Io non mollo, abbiamo il diritto di vivere!”, l’appello di Vittorio, in marcia verso Roma (Di martedì 27 aprile 2021) Vittorio Di Claudio, allenatore umbro della provincia di Perugia, come protesta per la situazione di totale abbandono in cui versa il mondo dello sport, 21 giorni fa ha iniziato lo sciopero della fame e il 25 aprile si è messo in marcia da Perugia a Roma dove è prevista la tappa finale. (Continua dopo la foto) “Ho deciso di affrontare questo percorso a piedi fino a Roma e di iniziare lo sciopero della fame come azioni simboliche per sensibilizzare l’opinione pubblica e il mondo politico sull’argomento. Ho capito che serviva un gesto estremo per cercare di far capire come si sente una persona oppressa e senza più nulla. Il governo sta facendo fallire tantissime attività, molte delle quali non riapriranno più. Conosco molte persone che piangono perchè non sanno come andare avanti. Io ho tolto il cibo e ho aggiunto la ... Leggi su ilparagone (Di martedì 27 aprile 2021)Di Claudio, allenatore umbro della provincia di Perugia, come protesta per la situazione di totale abbandono in cui versa il mondo dello sport, 21 giorni fa ha iniziato lo sciopero della fame e il 25 aprile si è messo inda Perugia adove è prevista la tappa finale. (Continua dopo la foto) “Ho deciso di affrontare questo percorso a piedi fino ae di iniziare lo sciopero della fame come azioni simboliche per sensibilizzare l’opinione pubblica e il mondo politico sull’argomento. Ho capito che serviva un gesto estremo per cercare di far capire come si sente una persona oppressa e senza più nulla. Il governo sta facendo fallire tantissime attività, molte delle quali non riapriranno più. Conosco molte persone che piangono perchè non sanno come andare avanti. Io ho tolto il cibo e ho aggiunto la ...

