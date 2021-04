Skoda Enyaq iV | anteprima del Suv elettrico Come va | autonomia | prezzo

Advertising

DavideRaperini : RT @quattroruote: La #Skoda #Enyaq non delude le aspettative, proponendo un design d'impatto, tanto spazio a bordo e materiali di qualità.… - quattroruote : La #Skoda #Enyaq non delude le aspettative, proponendo un design d'impatto, tanto spazio a bordo e materiali di qua… - tuttoggi : VERONA (ITALPRESS) – Nuovo Skoda Enyaq iV, il primo Suv 100% elettrico della casa Ceca, con il 94% dei punti massim… -

Ultime Notizie dalla rete : Skoda Enyaq

LaiV, primo modello elettrico di nuova generazione del marchio boemo, è basata sulla piattaforma Meb del gruppo Volkswagen. Se equipaggiata con batteria da 80 kWh e motore da 204 Cv, ha un'...uguale ''Simply Clever'',il primo sincero tentativo di democratizzare la mobilità a emissioni zero che non sia soltanto la mobilità in città e non solo alla guida di un'utilitaria. ...Ecco come va il SUV per famiglie Skoda Enyaq e qual è l'autonomia vera con batteria da 82 kWh di capacità (77 netti) ...Presentata all'inizio di settembre 2020, ora per la nuova Skoda Enyaq iV è tempo di iniziare la commercializzazione. Le prevendite sono aperte in tutte le concessionarie e le aspettative in Casa Skoda ...