**Recovery: Draghi, ‘assistenza domiciliare a 10% over 65 entro 2026’** (Di lunedì 26 aprile 2021) Roma, 26 apr. (Adnkronos) – Nel Pnrr “è previsto un significativo incremento delle prestazioni un’assistenza domiciliare. Fino a prendere in carico entro il 2026 il 10% delle persone sopra i 65 anni che necessitano di assistenza oltre alle persone affette da patologia cronica”. Lo dice il premier Mario Draghi alla Camera. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 26 aprile 2021) Roma, 26 apr. (Adnkronos) – Nel Pnrr “è previsto un significativo incremento delle prestazioni un’assistenza. Fino a prendere in caricoil 2026 il 10% delle persone sopra i 65 anni che necessitano di assistenza oltre alle persone affette da patologia cronica”. Lo dice il premier Marioalla Camera. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

ivanscalfarotto : Il Recovery Plan di Draghi è un vero atto di riforma per l’Italia di domani che investe nella crescita del Paese.… - marcodimaio : Senza l’autorevolezza e la forza del presidente #Draghi, oggi avremmo un recovery plan ancora in bilico e rimaneggi… - fattoquotidiano : Recovery, Draghi proroga le semplificazioni di Conte. Poi il Codice appalti sarà smontato applicando solo le dirett… - fdallemolle : Il peggior parlamento della Repubblica dall'8 maggio 1948 investito del compito più difficile della storia repubbli… - Maryljacb : RT @francescatotolo: Quindi, nel mezzo di una “pandemia devastante”, la sanità non vale nemmeno il 9% del totale dei fondi del #RecoveryPla… -