Covid, news. Il bollettino: 13.158 nuovi casi su 239.482 tamponi. I morti sono 217. LIVE (Di domenica 25 aprile 2021) Il tasso di positività risale al 5,5%, ma calano sotto le 300 unità i decessi. In riduzione anche i ricoveri ordinari (-309) e quelli in terapia intensiva (-32). Locatelli: verifica su coprifuoco a metà maggio. Viminale ribadisce: a casa entro le 22. Il ministro della Salute ha firmato una nuova ordinanza che vieta l'ingresso nel nostro Paese a chi negli ultimi 14 giorni è stato in India, dove si registra il record di contagi da coronavirus. Da domani Italia prevalentemente in giallo Leggi su tg24.sky (Di domenica 25 aprile 2021) Il tasso di positività risale al 5,5%, ma calano sotto le 300 unità i decessi. In riduzione anche i ricoveri ordinari (-309) e quelli in terapia intensiva (-32). Locatelli: verifica su coprifuoco a metà maggio. Viminale ribadisce: a casa entro le 22. Il ministro della Salute ha firmato una nuova ordinanza che vieta l'ingresso nel nostro Paese a chi negli ultimi 14 giorni è stato in India, dove si registra il record di contagi da coronavirus. Da domani Italia prevalentemente in giallo

Advertising

Agenzia_Italia : Bolsonaro minaccia l'uso dell'esercito contro le restrizioni anti Covid - haaretzcom : How Modi led India into a COVID catastrophe - LaStampa : Covid, il dolore di una famiglia in una foto: padre muore e il figlio lo veglia accarezzandolo con lo sguardo - Mariang47614228 : RT @marti0802: Sintesi di questo #25aprile: da una parte rave e assembramenti alla faccia del Covid, dall’altra ristoratori identificati e… - Maschere1 : Ma che bravo Crisanti… se il ristorante fa male perché non ce lo avete detto anche prima? -