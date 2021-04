Covid | India | 350mila nuovi casi e record di vittime

Advertising

HuffPostItalia : Il 'modello India' finisce con i cadaveri bruciati in strada - fattoquotidiano : INDIA Record mondiale di contagi, leggete cosa sta accadendo - stanzaselvaggia : Si era parlato di vittoria sul Covid, miracolo indiano, armi segrete e immunità di gregge. Invece l’India rischia d… - ClaudioSalvaro : @giorgiogilestro In India hanno anche abbandonato qualsiasi protocollo COVID ed era tutto aperto. Hanno pure avuto… - aelledesign : Ce mancava giusto 'na variante indiana... India in ginocchio, la variante ora spaventa l'Europa -

Ultime Notizie dalla rete : Covid India

Continua a crescere la curva dell'epidemia diin, che ha stabilito il quarto record consecutivo per contagi quotidiani. Nelle ultime 24 ore sono stati 349.691, portando il totale a 16,96 milioni, rende noto Sky News. I decessi in un ...... un dato record dovuto principalmente allo scoppio dell'epidemia in, mentre sul pianeta sono state somministrate più di un miliardo di dosi di vaccini. Il- 19 ha ucciso più di tre ...Nella capitale New Delhi muore una persona ogni quattro minuti ed è un dramma anche la sepoltura, tanto che molti corpi vengono bruciati in strada ...Nella capitale New Delhi muore una persona ogni quattro minuti ed è un dramma anche la sepoltura, tanto che molti corpi vengono bruciati in strada ...